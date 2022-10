A Villanova il Trofeo Lucci una domenica di podismo con la Corsa d'la Piligrena

Domenica Villanova di Bagnacavallo accoglie il 2° Trofeo podistico Lucci Trasporti organizzato dal Gruppo Sportivo Lamone in collaborazione con l’Ecomuseo delle Erbe Palustri. Si tratta di una manifestazione dedicata a ogni fascia di età e di capacità motorie in quanto sono in programma: una 10 km competitiva su tracciato completamente pianeggiante e asfaltato, il 29° Gran Premio Promesse di Romagna, gara competitiva per la fascia 5-16 anni e una ludico-motoria o “Corsa dla Piligrèna” di 8 km.

Con la 10 km competitiva, gara valida quale tredicesima prova del Campionato Uisp Strada, verranno assegnati dalla famiglia Lucci il Memorial Guido Lucci al primo assoluto e il memorial Maria Casazza alla prima assoluta. Ogni concorrente riceverà nel pacco gara anche una bottiglia di vino Bursôn del Consorzio di Bagnacavallo. Sono in palio in tutto 132 premi suddivisi per categoria. Partenza alle 9.30. Il Gran Premio Promesse di Romagna si svolgerà nel parco antistante il museo. A tutti i bimbi oltre al pacco gara verrà data una medaglia che riprende uno dei murales che si trovano nel parco, tratto dai racconti de “Mazapegul”, e il libro di Ravaioli Legnami “Zug d’una volta”. Partenza alle 9.

Per quanto riguarda la gara ludico-motoria di 8 km o “Corsa dla Piligrèna”, il percorso è in parte quello della gara competitiva. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri ripropone anche quest’anno un omaggio a tutti coloro che si presenteranno vestiti con il “Mantello della Piligrèna”. È questa una consuetudine che Maria Rosa Bagnari dell’Ecomuseo sostiene con energia «perché ricorda le vere tradizioni della nostra Romagna». Ci saranno premi anche per le società. Partenza alle 9.30. Si potrà pranzare al prezzo speciale di 20 euro presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri con menu della tradizione. Posti limitati, prenotazioni allo 0545 280920.