Al Velodromo di Forlì la giovane ciclista ravennate conquista il secondo posto

Si è svolta giovedì 21 luglio presso il velodromo di Forlì una gara valevole per i campionati regionale esordienti donne 1° e 2° anno. Jolanda Sambi, la ciclista ravennate che corre per Calderara STM riduttori Bologna ha fatto una bellissima gara, dominando fino all’ultima prova l’OMNIUM femminile dove è arrivata seconda perdendo la maglia di campionessa regionale solo nel finale di gara, dove è stata battuta da Emma Vanuzzo della Bicifestival. Domenica la vedremo impegnata in un'altra importante gara a Ponte di Piave (Tv) nel San Gabriel Gold Race 1° trofeo Renzo Tonon.