Alla Pallamano Romagna un portiere di grande esperienza: arriva Adrian Lombes

E’ Adrian Lombes il nuovo atleta della Pallamano Romagna che firma un portiere dalla grande esperienza europea. Portiere francese, classe 1994, ha militato in varie leghe del vecchio continente, iniziando in patria al Bordeaux, quindi al S.Raphael per 4 stagioni. Quindi, tra il 2016 e il 2018, il periodo tedesco con le esperienze in Bundesliga a Wuppertal al Bergischer, a Metzingen al Turnverein Neuhausen e a Teningen al kondringen. Poi la buona stagione 2018/2019 a Puente Genil in Spagna, seguita dal viaggio all’Ajax Copenaghen. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Francia al Billere e in Serbia alla Dinamo Pancevo. Il nuovo acquisto dovrebbe “atterrare” nel mondo Romagna dopo il periodo festivo.