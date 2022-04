Alle Ghiarine 197 atleti per la Coppa Italia di fondo di Nuoto pinnato

Prenderà il via il 1 maggio alle 10 del mattino la prima Prova di Coppa Italia di Fondo di Nuoto Pinnato, organizzata dalla Sezione Fipsas Ravenna in collaborazione con la società Asd Blu Atlantis di Ravenna. La competizione si svolgerà al Centro Sportivo Federale “Le Ghiarine” in località Mirabilandia a Savio (ingresso sul lato della Statale Adriatica dal lato opposto a Mirabilandia) e vedrà impegnati 197 atleti (dai 12 ai 79 anni di età) di 21 società da tutta Italia, nelle distanze di 1000, 2000 e 3000 metri.

I "guerrieri" sfideranno senza timore il clima esterno e temperatura del lago e daranno il via alla stagione fondistica con l’agonismo, la grinta e il coraggio che da sempre contraddistinguono questa manifestazione. I concorrenti della Blu Atlantis Avis Ravenna, dopo due anni di isolamento, attendono i tifosi al lago per ricevere, finalmente, l’incitamento che merita la squadra di casa.