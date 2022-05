La Consulta dello sport del Comune di Cervia in collaborazione con l'Amministrazione comunale ha organizzato “Allena-Mente” un percorso per sviluppare una sensibilità psicologica nel mondo dello sport. L’obiettivo è agevolare coloro che si impegnano nella realtà delle associazioni sportive, offrendo alcuni strumenti per viverle e gestirle al meglio, fra cui lo sviluppo di competenze manageriali, l’affinamento di strumenti concettuali e tecniche per la gestione efficace della società, la leadership nel gruppo e la tenuta psicologica degli atleti.

Il progetto è stato redatto dalle psicologhe Valentina Marchesi e Claudia Righetti. Il corso è stato suddiviso in tre aree tematiche: strumenti di leadership e comunicazione autorevole; strumenti per incrementare l’orientamento al risultato e la resilienza degli atleti; patto educativo con i genitori e la condivisione dell’obiettivo.