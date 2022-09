Alphatauri conferma Tsunoda anche per il 2023: "Vivo a Faenza e mi sento davvero parte del team"

Anche nel 2023 Yuki Tsunoda difenderà i colori della Scuderia Alphatauri di Faenza. Il pilota giapponese, che ha già all’attivo 38 weekend di gara in F1, si è trasferito nella città manfreda, dove ha sede il team, continuando a lavorare duramente ogni giorno, step by step, sia in pista che fuori. "Voglio ringraziare Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri per aver continuato a darmi l’opportunità di correre in F1 - esordisce il piccolo samurai -. Essendomi trasferito in Italia l’anno scorso, per essere più vicino alla factory, mi sento davvero parte del team e sono felice di poter continuare a correre con loro nel 2023. Naturalmente, questa stagione non è ancora finita e continuiamo a lottare nel gruppo centrale, sono pienamente concentrato sul concludere al meglio questa stagione e poi guarderemo al prossimo anno".

"Come abbiamo visto da quando si è unito a noi l’anno scorso, Yuki è un pilota di grande talento e in questa stagione è migliorato molto. Il ritmo mostrato di recente è una prova della sua curva di apprendimento ripida e dimostra di meritare un posto in F1 - dice il direttore tecnico Franz Tost -. Mi aspetto ancora dei risultati importanti da lui in queste ultime sei gare del 2022. Come ho sempre sostenuto, a un pilota servono almeno tre anni per familiarizzare con la Formula 1, quindi sono contento che gli sia stato dato il tempo necessario per mostrare il suo potenziale. Inoltre, conferma come il Dr. Marko e il suo programma giovani piloti faccia crescere questi giovani talenti nelle categorie giovanili. Vorrei unirmi a Yuki nel ringraziare Red Bull, AlphaTauri e Honda per il loro continuo supporto e per avergli permesso di rimanere con noi per un altro anno".