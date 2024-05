Ancora punti per la Racing Bulls: Tsunoda conquistato un bell'ottavo posto a Montecarlo

Altro piazzamento in zona punti per la Racing Bulls. Yuki Tsunoda ha portato il team di Faenza all'ottavo posto. “È stata una gara molto lunga e dovevo rispettare la strategia che avevamo pianificato - ha esordito il giapponese -. Ero un po’ frustrato, ma ho mantenuto la calma e ho gestito il ritmo. Penso che lo abbiamo massimizzato; stavamo gestendo bene le gomme e il ritmo, assicurandoci di essere preparati per ogni situazione. Mi sono divertito molto negli ultimi giri, perché mi è stato detto che potevo spingere al massimo e ho riportato la macchina a casa. L’importante è continuare a fare punti. Come squadra, abbiamo avuto una settimana di gare molto positiva, quindi è molto positivo".

Dodicesimo posto per Daniel Ricciardo: "Dopo le qualifiche mi sono presentato in grigilia mentalmente preparato per una gara del genere - ha affermato l'australiano -. In questo caso, non qualificandosi davanti, c’è un’alta probabilità che la gara qui sia dettata dal ritmo di qualcun altro, e così è stato. Puoi sempre sperare che le cose possano cambiare o che possa succedere qualcosa in gara, e penso che la prima partenza sia stata probabilmente una delle migliori che ho avuto quest'anno. Ma poi dopo la seconda partenza, quando ho visto Alonso davanti a me fare tutto il possibile per mantenere le gomme fino alla fine, ho capito subito che sarebbe stata dura".

"Ho cercato di tenerlo sotto pressione, ma ovviamente è molto esperto e Monaco è una pista che richiede un errore così grosso per rendere possibile qualche sorpasso. Ho fatto due giri con aria pulita, dove ho potuto spingere un po’ di più ed è stato sicuramente divertente, ma per il resto della gara ho dovuto avere molta pazienza - ha aggiunto -. Ci sono sicuramente alcuni aspetti positivi da trarre da questo fine settimana, ma allo stesso tempo c’è anche qualche delusione personale. Guardando alla prossima gara, Montréal è una buona pista che mi piace, quindi cercheremo di far andare avanti le cose al meglio".

Da Ricciardo anche i complimenti a Charles Leclerc, alla prima vittoria a Monaco:"In passato ha sicuramente vissuto degli alti e bassi su questa pista, quindi se lo è meritato e sono molto felice per lui".