Il sogno di Dovizioso è realtà, inaugurato lo 04 Park. E l'ex MotoGp si diverte in pista

"Esprimere un desiderio. E fare in modo che si realizzi". Andrea Dovizioso ce l'ha fatta. Mercoledì mattina ha ufficialmente inaugurato il suo crossodromo, lo 04 Park Monte Coralli, sulle colline del Faentino. E nel mercoledì riservato ai professionisti e tesserati Fmi (nel weekend l'impianto sarà aperto anche agli amatori) è sceso in pista anche l'ex iridato della 125cc e tre volte vicecampione della MotoGp con la Ducati dal 2017 alle 2019 in sella ad una Yamaha blu elettrica, ovviamente con il numero che l'ha accompagnato nel Motomondiale, lo 04, in bella evidenzia. Sorridente, Dovizioso si è cimentato in alcune acrobazie e traversi, assaggiando l'asfalto preparato pesante e molto bagnato per l'occasione. E i giudizi dei centauri in pista? Decisamente positivi. "Semplicemente wow" si legge in una storia pubblicata su Instagram, come il sigillo di "approvata" da un altro motociclista. Dovizioso ha stipulato un accordo con Yamaha per la fornitura dei mezzi, dalla PW50 fino ad arrivare alla 450.

In futuro il parco ospiterà un ristorante, parcheggi e tanto altro.Un impianto completamente grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Pnrr “Sport e Inclusione – Cluster3” che, grazie alla Federazione Motociclistica Italiana che ha scelto il progetto del Comune di Faenza, sono stati assegnati appunto al predetto crossodromo in passato teatro di molte prove del Mondiale Cross. Il progetto generale prevede un grande lavoro di ampliamento delle strutture sportive ed i relativi servizi di ospitalità, oltre ad una nuova pista con elevati standard di qualità per piloti di ogni livello. Caratteristiche che saranno cruciali anche per i programmi del futuro Centro Tecnico Federale Fmi dedicato al fuoristrada che, grazie ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Faenza, vedrà protagonista anche la Federazione Motociclistica Italiana.

Gli spazi all’interno del 04 Park – Monte Coralli dedicati al futuro Centro FMI prevedono un ufficio, un’aula didattica con vari utilizzi ed un ricovero moto che saranno utilizzati per la formazione di piloti e tecnici, dedicati ai raduni collegiali dei Talenti Azzurri ed ai molteplici progetti educativi della FMI che collabora anche con le Istituzioni scolastiche. Il progetto di Andrea Dovizioso e del Comune di Faenza è quello di creare un’area polifunzionale per offrire servizi alla comunità non solo sportiva, sfruttando la sua strategica posizione nel pieno della Motor Valley.