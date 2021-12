Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini ancora a podio al 50esimo "Torneo città di Faenza"

L’11 e il 12 dicembre a Granarolo Faentino si è svolto il “50° Torneo Città di Faenza”. Buona la partecipazione degli Arcieri Bizantini che salgono sul podio in tutte e tre le divisioni, OL, CO e AN. Per l’arco CO ancora in evidenza Riccardo Venturi che, uguagliando il punteggio della scorsa settimana di 568 (285+283), sale sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro. Buona anche la prestazione di Luca Ravaioli che, con il punteggio di 573 (287+286), stabilisce il suo nuovo record personale e di compagnia per la categoria master maschile, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Marcello Tozzola domina la classifica dell’arco nudo master maschile vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 525 (262+263). Sempre per l’arco nudo master maschile debutto alle gare per Massimo Venturi che si posiziona 10° con il punteggio di 441 (212+229). Chiude la classifica Franco Morigi, 14° con il punteggio di 361 (174+187). Tozzola, Venturi e Morigi, riescono a conquistare inoltre la medaglia d’oro a squadre con il punteggio di 1327 per la categoria master maschile.

Sul fronte femminile, medaglia d’argento per Angela Padovani che torna in linea con le sue potenzialità con il punteggio di 485 (242+243) per la categoria master femminile. 5° posto per Melania Ghetti con il punteggio di 398 (209+189). Marcello Tozzola domina anche la classifica dell’arco olimpico senior maschile, aggiudicandosi l’oro con il punteggio di 561 (284+277). Aver gareggiato nella categoria senior (e non master come suo solito) ha dato la possibilità ai bizantini di fare squadra e di aggiudicarsi un podio. Tozzola, Farinella e Casadei con il punteggio di 1548 (561+495+492) si aggiudicano la medaglia d’argento a squadre nell’arco OL senior maschile. Sempre nell’arco olimpico c'è anche la medaglia d’argento per Mirko Sebastian Grassi nella categoria allievi maschile con il punteggio di 523 (248+275). Gli altri piazzamenti. OL senior maschile, 12° Alessandro Farinella con 495 (238+257), 13° Massimo Casadei con 492 (244+248). OL master maschile 19° Giovanni Putzu con 407 (190+217). OL senior femminile 10° Concettina Palmiero con 450 (212+238). CO senior maschile 5° Denis Costantini con 570 (287+283). AN senior maschile 4° Fabrizio Ronzitti con 286 (165+121). AN senior femminile 9° Concettina Palmiero con 270 (122+148).