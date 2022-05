Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini vincenti a Savignano sul Panaro e Faenza

Nuovo doppio appuntamento per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che sabato 21 e domenica 22 maggio, hanno gareggiato tra la piana del fiume Panaro nel modenese e la campagna faentina. Il ?V Campagna Terre di Castelli?, gara del tipo HF, regala ai Bizantini 2 ori, conquistati rispettivamente da Marcello Tozzola per la divisione OL master maschile con il punteggio di 323, e Angela Padovani, divisione AN master femminile con il punteggio di 242. 5° posto per Denis Costantini per la divisione CO senior maschile, con il punteggio di 367.

Buoni risultati anche nella giornata di domenica 21 al ?43° Torneo Città di Faenza? , gara del tipo targa, che ha visto 9 giallorossi in gara nelle tre divisioni ammesse. Ancora una volta in evidenza la divisione arco nudo. Medaglia d?oro per Simone Pizzi con il punteggio di 569 (285+284) per la categoria master maschile. Nella stessa categoria Massimo Venturi ottiene un buon 4° posto con il punteggio di 524 (257+267). Piazza d?onore anche per Angela Padovani che si aggiudica l?oro con il punteggio di 534 (248+286) nella categoria master femminile.

Due primi posti arrivano anche dall?arco olimpico con Marcello Tozzola e Sofia Fuschini. Tozzola vince nella categoria master maschile con il punteggio di 624 (311+313), mentre la Fuschini nella categoria junior femminile con il punteggio di 547 (268+279). Mirko Sebastian Grassi, sempre nella categoria junior, ma maschile, si piazza al 5° posto con il punteggio di 545 (280+265). Per l?arco compound medaglia d?oro per Riccardo Venturi nella categoria junior maschile, con il punteggio di 644 (330+314). Sempre per l?arco CO, podio sfiorato per Luca Ravaioli che, per la sola differenza ori, si deve accontentare del 4° posto nella categoria master maschile con il punteggio di 646 (324+322). 6° posto per Denis Costantini per la categoria senior maschile con il punteggio di 669 (336+333).