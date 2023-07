Arrampicata sportiva, arrivano tre medaglie ravennati in Coppa Europa

Tre medaglie azzurre per gli arrampicatori velocisti della nostra provincia sono giunte dalla terza e penultima tappa di Coppa Europa Giovanile che si è svolta a Imst in Austria durante lo scorso weekend. A poco più di un mese dai Campionai Mondiali Giovanili che si svolgeranno a Seoul in Corea alla fine di agosto, Eva Mengoli (Youth B Female) ha confermato il suo eccellente stato di forma che le aveva consentito, due settimane fa, di conquistare anche il bronzo nella quarta gara di Coppa Italia senior. Stavolta deve arrendersi solo in finale contro l’ucraina Dmytriiva guadagnando comunque la testa provvisoria della classifica del circuito ad una sola gara dalla fine. Prima medaglia europea per Sara Arcozzi nella categoria Youth A Female che viene superata solo in finale dalla croata Smoje e che si porta a casa un argento di buon auspicio in attesa delle convocazioni per l’appuntamento più importante dell’anno. Bronzo infine per il faentino Marco Rontini che supera nella finalina l’altro azzurro Alessandro Giorgianni e che resta comunque saldamente al comando della classifica generale del circuito di Coppa Europa nella categoria Juniors Male. Come nota di cronaca è doveroso evidenziare che l’organizzazione e la gestione della gara è stata fortemente contestata da molti atleti e tecnici presenti; le avverse previsioni meteo hanno portato alla modifica dei tempi e alla riduzione delle usuali salite di prova pre-gara, situazione particolarmente penalizzante su una parete molto usurata come quella austriaca.