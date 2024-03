Arrampicata sportiva, il faentino Marco Rontini conquista l'oro in Coppa Europa

Alla prima tappa di Coppa Europa Speed, svoltasi all’Arena Widowiskowo di Lublin (Polonia), subito in evidenza gli atleti faentini e ravennati. La stella va a Marco Rontini, del Gruppo Sportivo Esercito, ma allenato alla SZ Performance di Faenza da Stanislao Zama. Suo l'oro Under 20 maschile, al termine di una gara perfetta nella quale ha ritoccato il primato personale con 5"44 sui quindici metri di salita, battendo in finale l'Ucraino Mozolevych. Sempre nelle categorie giovanili, ma al femminile, si sono distinte Sara Strocchi, nona subito fuori dalle finali ed Eva Mengoli.

Tra i Senior, Erica Piscopo è riuscita per un solo centesimo a scavalcare la forte atleta ucraina Tkachova, ma in finale si dovuta accontentare dell'ottava piazza. Non ancora al pieno della forma, Giulia Randi, dopo qualifiche non al suo livello è stata fermata al primo turno degli scontri diretti. Faentino anche il direttore tecnico della Nazionale, Aldo Reggi.