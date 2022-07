Arrampicata sportiva, la faentina Gea Manetti vince due ori ai Campionati italiani giovanili

Quest'anno solo due atlete tra Carchidio Strocchi Faenza e Istrice Ravenna hanno ottenuto il Pass per i Campionati Italiani di Arco nelle categorie dall'U12 all'U14 e sono state le faentine Rebecca Tritella (U10) e Gea Manetti (U12).

La prima, agli esordi quest'anno, si è ben difesa in tutte le specialità previste, entrando nella top ten nel Boulder grazie a cinque "blocchi" e due "zone" risolti al primo tentativo. Coi piazzamenti ottenuti in Speed e Lead si è poi assicurata il dodicesimo posto in combinata e tutto porta a pensare che il prossimo anno possa soltanto crescere.

A tenere ancora più alto il nome della società faentina, ci ha pensato Gea Manetti, che già nelle selezioni regionali aveva dominato la sua categoria a pieno punteggio. A seguito di un quinto posto in Speed a causa di una scivolata in partenza e un quarto in Lead a sole due "prese" dal podio dopo i primi due itinerari alla pari con le avversarie migliori, la gara che l'ha consacrata campionessa è stata quella di Boulder, dove con sette "blocchi" chiusi al primo tentativo e uno al quarto, non ha lasciato scampo alle altre. Il totale dei piazzamenti ha consegnato a Gea anche la vittoria in Combinata.

Nel trionfo esce però una nota nostalgica, perché Gea è in partenza per il Giappone dove i suoi genitori hanno deciso di tornare a vivere. La società: "Il nostro cuore sarà sempre per lei e se un domani, quando sarà cresciuta, la ritroveremo a un Mondiale o un'Olimpiade come avversaria dell'Italia, ci piace pensare che in quella bandiera col Sole Nascente resterà sempre un angolo di Faenza".

Tornando alle gare di Arco, in contemporanea con i campionati, si è disputata una competizione sperimentale a squadre per regioni, riservata alle categorie U10 e U12, dove hanno portato un contributo determinante le atlete e gli atleti della Istrice Benedetta Arcozzi, Emilia Pondini, Silvia Zanchini, Leonardo Mendolia e Fancesco Pazzaglia. L'Emilia Romagna ha infatti ottenuto il primo posto nell'U12F Speed, il terzo ancora nell'U12F Lead oltre che nell'U10F Speed, e il quarto nell'U12M Lead.

Presto sulle stesse pareti trentine saranno di scena i più grandi dall'U16 all'U20 dove le due compagini di Ravenna e Faenza saranno rappresentate da un numero maggiore di partecipanti, tra i quali nomi di rilievo a livello internazionale.