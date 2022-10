Arrampicata sportiva, la faentina Giulia Randi conquista il bronzo agli Europei

Si è concluso a Laval in Francia il Campionato Europeo Senior di Arrampicata sportiva Speed, ultimo impegno stagionale, con una buona prova degli Azzurri, tra le cui fila erano convocate due rappresentanti della provincia di Ravenna. La faentina Giulia Randi (della Carchidio Strocchi), dopo essersi aggiudicata il secondo posto nelle qualifiche stabilendo il nuovo record italiano col tempo di 7" 38, si è vista sfuggire la finale per una scivolata contro la francese Lison Gautron. Nessun problema, invece nello spareggio per l'ultimo gradino del podio contro l'altra transalpina Victoire Andrier.

Buona anche la prova di Erica Piscopo, che ha avuto la sfortuna d'incontrare la compagna di squadra nelle eliminatorie dirette. Sua una meritata settima posizione, che ha consentito alla nostra Nazionale Femminile di scalare la classifica di squadra fino alla seconda piazza dietro alle irraggiungibili padrone di casa. Ancora una segnalazione sul primato assoluto degli Italiani nel ranking complessivo che tiene conto dei risultati di tutte le gare disputate, maschili e femminili.