Arrampicata sportiva, la faentina Giulia Randi conquista il bronzo in Coppa Europa

Dopo i tanti allori in campo giovanile, la faentina Giulia Randi ha finalmente conquistato il primo podio in una gara internazionale Senior, acclamata dal pubblico italiano, visto che la prova iniziale di Coppa Europa quest'anno si è disputata presso il Centro Federale ad Arco di Trento.

Dopo una buona qualifica superata col quarto miglior tempo, in semifinale nonostante il record personale ritoccato, l'atleta della Carchidio Strocchi ha dovuto cedere alla fortissima tedesca Franziska Ritter, risultata poi vincitrice della gara. Nessun problema nella finalina terzo quarto posto, dove Rndi ha facilmente avuto ragione dell'Ucraina Alina Shchyharaieva. Buone prestazioni anche per le altre atlete della Carchidio Strocchi, Erica Piscopo e Alice Strocchi.

Da parte sua, nella Lead, Giovanni Placci aveva fatto sognare con il secondo posto in semifinale. Purtroppo in finale è mancata la lucidità indispensabile in queste occasioni e Gió si è dovuto accontentare di un comunque ottimo quinto posto. L'aspetto positivo è rappresentato dall'ampio potenziale di crescita nelle mani del campione faentino.