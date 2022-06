Arrampicata sportiva, la faentina Giulia Randi conquista l'argento ai Campionati mondiali universitari

La romagnola Giulia Randi è brillante medaglia d’argento nella Speed ai Campionati Universitari della FISU in corso di svolgimento ad Innsbruck in Austria. Dopo una grande gara nulla ha potuto la 19enne azzurra della Carchidio-Strocchi di Faenza in finale contro la stratosferica polacca Aleksandra Kalucka. Tra i prossimi appuntamenti di arrampicata sportiva, sabato 18 e domenica 19 giugno, il Centro Tecnico Federale di Arco ospiterà la seconda prova di Coppa Italia Lead 2022.