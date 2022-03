Arrampicata sportiva, poker di ori per gli atleti di Ravenna e Faenza

Ancora un weekend intenso di gare con la quarta tappa del campionato regionale che si è disputata nell’area sportiva del Marchesato presso la storica torre dell’Istrice Ravenna. Grandissima affluenza con ben 197 atleti iscritti provenienti da tutte le province della regione.

Sabato pomeriggio la gara è stata aperta dalle categorie maggiori, con un primo grande successo nella U18F della giallorossa Sara Arcozzi, quest’anno inarrestabile, che mette al collo la sua quarta medaglia d’oro consecutiva su quattro gare disputate; un gioiellino un tempo grezzo che inizia a splendere in modo importante lanciando chiari bagliori e segnali anche al di fuori dell’ambito regionale. Nella stessa categoria argento per la polivalente faentina Alice Strocchi e bronzo ancora giallorosso con Giulia Asirelli. Da segnalare ancora un buon ottavo posto per Michela Guerra, un decimo posto per Sofia Gavelli e a seguire Sara Alsini e Emma Borazio rispettivamente quattordicesima e quindicesima.

Altre medaglie d’oro del pomeriggio sono arrivate dalla faentina Sofia Marsigli (U20F) e dal ravennate Andrea Lidonnici (U20M) entrambi che, come pure Sara Arcozzi, possono unire i festeggiamenti per la vittoria in gara a quelli per la conquista dei rispettivi titoli di Campioni Regionali di specialità Lead per l’anno 2022, con due giornate di anticipo.Tra le medaglie del sabato pomeriggio va ricordata anche quella d’argento del faentino Ernesto Placci nella categoria U18M e quella di bronzo di Caterina Pazzaglia nella categoria U16F. Piazzamenti per Alice Grossi, Giorgio Chiari, Michele Berni, Francesco Pizzo, Riccardo Sangiovanni, Mia Molineris ed Elisabetta Siboni, quest’ultima ad un passo dal podio.

La domenica mattina sono scesi in campo invece i più piccoli che hanno dato vita ad alcuni sprazzi davvero emozionanti dei quali ha potuto godere anche il neo Assessore allo Sport del comune di Ravenna, Giacomo Costantini, in visita al campo gara. Subito da segnalare la grande vittoria della faentina Gea Manetti (U12F) che, anche lei come Sara Arcozzi il giorno precedente, cala il poker d’assi conquistando a mani basse anche il titolo di campionessa regionale Lead dopo quello di Boulder. Podio per due terzi manfredo quello della categoria U14F con Ginevra Castellari argento e Allegra Luccaroni bronzo mentre Ludovico Ravaglia tinge di giallorosso il secondo gradino del podio nella categoria U14M.

Delusione per Rebecca Tritella della Carchidio Strocchi che sfiora il podio, chiudendo al quarto posto dopo aver raggiunto la finale di spareggio; piazzamenti invece per Silvia Zanchini, Linda Ammendolea, Elisa Migliaccio, Celeste Giuzio, Atena Casadei, Adele Spada, Maia Stecchi, Gaia Randi, Francesco Pazzaglia, Pietro Zaccaria, Diana Tassani, Emilia Pondini, Adele Barbieri, Benedetta Arcozzi, Anna Castelfidardo, Penelope Accorsi, Leonardo Mendolia, Michele Spelorzi.