Arrampicata sportiva, tre medaglie e due titoli regionali per la Carchidio Strocchi

Si è chiuso con tre medaglie per la Carchidio Strocchi Faenza il Campionato Regionale Giovanile di Boulder per le categorie sotto l'U14. Nella Palestra Vertical di Forlì, che aveva già visto impegnati recentemente gli U20, Gea Manetti (U12F) non ha sbagliato nulla, bissando con l'oro, il risultato della precedente prova di Ferrara. Dopo una facile qualifica, ad attendere le atlete si è presenta una finale durissima, che ha visto prevalere la Faentina di origine giapponese per aver utilizzato un solo tentativo contro i due dell'avversaria nell'unico "blocco" portato a termine. Suo a pieno punteggio anche il Titolo Regionale di specialità.

Stesso titolo vinto anche dalla compagna più piccola, Rebecca Tritella, alla quale tra le U10F è bastato l'argento di giornata. Nella più ostica U14, Ginevra Castellari ha confermato il bronzo già messo al collo nella gara precedente e suo resta anche il terzo posto nella classifica regionale. Nella stessa categoria va segnalato il piazzamento di Maia Stecchi, della Istrice, quinta a un solo gradino dalla finale. Altre buone prestazioni sono state ottenute da Adele Spada U14F, Atena Casadei U14F, Ludovico Ravaglia U14M, Angelica Benericetti U12F, Benedetta Arcozzi U12F, Emilia Pondini U12F, Francesco Pazzaglia U12M, Diana Amadei U10F, Leonardo Mendolia U10M, Michele Spelorzi U10M, tutti atleti ASD Istrice. Mentre per la ASDS Carchidio Strocchi si sono messe in mostra Allega Luccaroni U14F, Gaia Randi U14F, Diana Tassani U12F, Vittoria Cioffi U10F.