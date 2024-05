Arti marziali, la Roger Gracie Academy di Ravenna conquista il podio ai campionati italiani

L'Accademia di Brazilian Jiujitsu Roger Gracie Academy, con i suoi atleti Matteo Vasi e Andrea Cavalieri, conquista i gradini più alti del podio ai Campionati Italiani che si sono svolti a Firenze tra il 24 e il 26 maggio, organizzati dalla Unione Italiana JiuJitsu. Nel più importante appuntamento italiano, Matteo Vasi conquista la medaglia d'oro diventando campione italiano nella specialità di Jiujitsu No GI (senza kimono) della sua categoria di peso mentre Andrea Cavalieri ottiene ben tre medaglie d'argento nelle specialità NO GI, NO GI assoluti e specialità GI (con kimono) della sua categoria di peso.