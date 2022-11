Atletica, 800 atleti in gara per il Gran Premio Promesse e la 10 km di Faenza: i vincitori

Grande impegno organizzativo per Atletica 85 Faenza BCC nel weekend del 26 e 27 novembre con la 19esima tappa del Gran Premio Promesse di Romagna, che si è svolta al campo di atletica sabato, e della 10km Città di Faenza tenutasi in centro storico domenica. Nelle due giornate portano ad un totale di oltre 800 atleti partecipanti.

Ben 136 iscritti nelle gare giovanili su pista di sabato hanno inondato la pista della Graziola di entusiasmo. Numeri ancora più importanti domenica, nella splendida Piazza del Popolo per partenza e arrivo della gara organizzata in una magnifica giornata, fredda ma piena di sole. 275 competitivi hanno animato un circuito cittadino da ripetere 3 volte. Un percorso tecnicamente impegnativo che è stato molto apprezzato. Record anche per la camminata ludico-motoria che ha registrato oltre 400 iscritti.

Non solo la quantità è da segnalare, ma fra gli atleti iscritti si è vista anche una pregevole qualità. Successo per Atl.Avis Castel San Pietro, con Federico Casadei, che taglia il traguardo in 31’46” e, tra le donne, Martina Facciani, sulla gemella Valentina, con 35’14”. Ottimi piazzamenti anche per le Signore della Corsa di Faenza, con in particolare i seguenti piazzamenti di categoria: 1a Manuela Brasini, cat. B; 1a Frisoni Susi, cat. C; 2a Nicoletta Pasello e 3a Paola Bertolucci, cat. C.