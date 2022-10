Atletica 85 d’oro e d’argento al Campionato Regionale Staffette

Trasferta trionfale domenica allo stadio bolognese Arcoveggio per la numerosa compagine di Atletica 85 Faenza BCC che ha partecipato al Campionato Regionale Staffette. La squadra maschile ha conquistato il 2° posto con dei risultati molto solidi in generale, tra cui spicca il secondo posto dei “tre V” nella 3x800m (Verrillo, Villa e Vespignani) ed il 5° posto della 3x1.000m cadetti di Visani, Panzavolta e Cattani. Trionfa inoltre la squadra femminile con 20 pt. sulla Fratellanza Modena grazie ad una media di piazzamenti formidabile. Arriva 4a la 4x100m cadette (Battilani, Argnani, Reali e Fiorentini), 3a la 3x1.000m (Ricci, Tortora e Servadei), mentre per le ragazze 5a la 4x100m di Poli, Dalmonte, Zoli e Bertoni (su un totale di 48 formazioni) e 6a la 3x800m di Suaci, Bassi e Guerra. Qui i risultati completi: https://www.fidal.it/risultati/2022/REG27457/Risultat.htm