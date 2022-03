Atletica 85 Faenza trionfa ai Campionati di società provinciali di cross

Dopo le campestri a Savignano sul Rubicone e Massa Lombarda, nel weekend del 12-13 marzo si è svolta a Ravenna la terza fase provinciale di cross. Atletica 85 Faenza BCC ha partecipato portando oltre un centinaio di atleti e conquistando ottimi piazzamenti, come quelli dei cadetti Luca Cattani e Maristella Servadei, entrambi al primo posto. Sabato si sono messi in gioco gli atleti più grandi e navigati, ma anche i pulcini del gruppo: Tommaso Innocenti e Adelaide Berti, della categoria esordienti, hanno ricevuto un premio ‘extra’ per essere stati i concorrenti più piccoli in gara.

Alla fine, grazie alla quantità degli atleti e alle felici prestazioni, Atletica 85 ha portato a casa il primo posto nella classifica del Campionato di Società provinciale di cross di Ravenna sia nella categoria maschile, sia nella categoria femminile. È una vittoria importante, che dimostra quanto sia importante essere un gruppo anche se si pratica uno sport individuale.

Intanto a Padova, alla finale dei Campionati Italiani di Prove multiple, Aurora Bacchini ha raggiunto il quinto posto accreditandosi 3024 punti, il suo miglior punteggio nelle prove multiple, con PB nei 100m ostacoli, 9’78, e nel salto in alto, 1,62m; poi 9,16m nel lancio del peso, 4,66m nel salto in lungo e 2’40’’54 negli 800m. Aurora, così, si è guadagnata l’ammissione ai Campionati Italiani outdoor nell’eptathlon.