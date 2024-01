Atletica, weekend di gare per i faentini: la 'Graziola' ospita la campestre

Altro fine settimana impegnativo per Atletica 85 Faenza, divisa tra vari palazzetti indoor in regione, ma non solo. La società si è resa protagonista anche dell’organizzazione del cross provinciale delle categorie giovanili che si è disputato sabato proprio nel prato del centro sportivo Graziola, con grande partecipazione da parte di tutte le categorie, da quella esordienti 5-6 anni fino ai cadetti. Tanti ragazzi pronti a fronteggiarsi nella 1^ prova del cross provinciale, in totale la squadra faentina ha schierato 101 atleti. Ottima la vittoria tra i cadetti di Ruggero Vespignani sui 2km del percorso.

A Parma e Modena invece si sono svolti i campionati regionali indoor per categorie allievi, junior e promesse: a Parma bene le portacolori Irene Grossi nel salto triplo che nella mattinata di domenica conquista il terzo posto tra le junior con la misura di 10,63m e, nel salto in lungo promesse bene anche Arianna Marocchi, anche lei sul terzo gradino del podio con 4,96m nonostante molti margini di miglioramento dovuti a una ritmica nella rincorsa ancora da affinare.

A Modena altrettanti podi, con il secondo posto della junior Sofia Tarozzi nei 60hs, che con 9”20 si qualifica per la finale che corre in 9”26. Secondo posto anche per la promessa Carolina Alvisi nei 60m piani in 7”86 e l’allieva Zoe Fiorentini terza con 7”90. Tra i tanti presenti della società faentina anche Filippo Paganelli che chiude la sua prova nei 60m in 7”12, tempo un po’ alto, ma purtroppo Filippo rientrava dopo un infortunio che l’ha fermato con gli allenamenti.

Ad Ancona si è disputato un meeting per il settore giovanile, dove l'allenatore Marco ha voluto portare alcuni cadetti nel grande Palaindoor dove gareggiano i più grandi atleti nazionali e non. Una trasferta importante che ha visto tanti primati personali, tra cui nel salto in alto Mihaela Secrieru che con 1,50m si piazza quarta a pari misura della seconda e della terza, ma con più errori; bene anche Maia Minardi che si migliora con 1,45m e si classifica settima. Ottimo anche il miglioramento di Alessandro Villa in 1,55m che chiude settimo. Nei 60m tantissimi iscritti, ben 273, hanno visto l’ottima prestazione di Beatrice Bertoni tredicesima in 8”27 e di Margherita Poli ventiduesima in 8”45.