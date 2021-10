Atletica 85 in grande forma al Trofeo delle province e nella 10 km a Cotignola

È stata una gran bella giornata di sport giovanile quella tenutasi domenica a Ravenna per il Trofeo delle province dell’Emilia-Romagna. Ottimo in particolare l’apporto dato dai portacolori di Atletica 85 Faenza BCC. La maggior parte dei ragazzi ha fatto record personale, e chi non l’ha fatto ci è comunque arrivato molto vicino. Quasi tutti sono poi arrivati a medaglia. Segno di un grande livello di forma in questo finale di stagione. Carlotta Tagliaferri 3a con una misura di oltre 30 metri nel lancio del giavellotto, a podio anche Laura Ceroni con 10,09m nel getto del peso e Beatrice Bertoni con 12’20’’ nella marcia 2km. La Provincia di Ravenna ha chiuso la giornata terza dietro a Bologna e Forlì-Cesena.

Risultati di livello anche nella 10 km tenutasi domenica a Cotignola con: Gabriele Ruscelli in 36’32’’ 25° assoluto in una gara molto competitiva, Manuela Brasini 2a di categoria e 4a donna in 39’33’’, Daniele Bassetti in 40’22’’ (PB su strada), Catia Solaroli dopo un lungo stop dalle competizioni 3a di categoria e 7a donna in 41’02’’, Elisa Benini 4a di categoria e 8a donna in 41’20’’, Susi Frisoni 1a di categoria in 42’41’’, Alessia Fabbri in 47’25’’, Aferdita Aruci in 47’43’’ e Gloria Argnani in 52’28. Buon risultato infine dalle Marche, con Andrea Collamati piazzatosi al 7° posto SM50 nella 10km di marcia ai CdS in 1h01'42".