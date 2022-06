Atletica 85 sogna i mondiali su pista con Giulia Gandolfi

Lo scorso weekend è stato super al Challenge di Firenze, con Giulia Gandolfi di Atletica 85 Faenza BCC che sui 400 metri ostacoli si è aggiudicata la vittoria in qualificazione sabato, con primato personale, e una grande finale domenica dove si è migliorata di oltre un secondo, ottenendo in un solo colpo il 3° gradino del podio, record sociale, pass per i campionati italiani assoluti e minimo per i campionati del mondo U20.

Continua così la scia di successi e di forte crescita per questa atleta dotata di grande determinazione e capace di sentirsi e mettere in pratica i tanti piccoli accorgimenti che via via le vengono proposti, per migliorare in quella che è una disciplina faticosa ma anche molto tecnica. Prossimo appuntamento ai campionati italiani assoluti a Rieti sabato 26 giugno e a seguire 8-10 luglio campionati italiani junior, momento apicale della stagione.