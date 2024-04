Atletica, a Lugo tutto pronto per la 42esima edizione del Trofeo Deggiovanni

Da lunedì 22 aprile iniziano le giornate dedicate al Trofeo Deggiovanni, storica manifestazione promozionale di atletica leggera organizzata dell’Atletica Lugo allo Stadio Muccinelli a Lugo.

“Il Trofeo Deggiovanni riporta nel nostro stadio Muccinelli tante ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per una vera e propria festa dello sport da vivere tutti assieme - commenta il sindaco Davide Ranalli - Da 42 anni il Trofeo Deggiovanni rappresenta un appuntamento che unisce i valori più autentici dello sport: quello di una sana competizione e quella della passione e dedizione per arrivare a raggiungere i migliori risultati. A Lugo abbiamo un patrimonio veramente prezioso rappresentato da tante società sportive che ogni giorno si occupano di coltivare nei nostri giovani la passione per tanti e diversi sport. I giorni del Trofeo Deggiovanni rappresentano una parte di questa ricchezza che attraversa la città e coinvolge tante famiglie. Ringrazio Icel e Diemme Enologia per il grande contributo che danno a questa manifestazione con il loro sostegno, anche attraverso le importanti borse di studio che sostengono per i giovani vincitori. Un’evidente assunzione della responsabilità sociale di queste aziende verso il territorio. Cari ragazzi, ognuno di voi si misurerà con sentimenti forti: la gioia della vittoria o la frustrazione di non aver raggiunto i risultati sperati. C’è chi, magari proprio da queste giornate, inizierà a coltivare un talento che lo porterà lontano. Altri invece le vivranno con la spensieratezza di un momento collettivo. Per tutti sarà un momento importante da mettere nel cassetto dei ricordi più cari. Buon Trofeo e buon divertimento!".