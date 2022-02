Atletica, bella prova dei faentini ai Campionati di squadra regionali di cross

Domenica si è corsa a Castellarano (RE) la seconda fase dei Campionati di Squadra Regionali di Cross e Atletica 85 Faenza.Buona prova per i portacolori bianco-azzurri del settore giovanile, in particolar modo la categoria maschile Cadetti, che anche grazie alla numerosa partecipazione degli atleti ha mantenuto la seconda posizione nella classifica parziale in attesa della terza prova che si disputerà a Ferrara il 20 febbraio. Da sottolineare i risultati di Luca Cattani, Pietro Nicolini, Paolo Visani e Maristella Servadei distintisi per impegno e piazzamenti.

Ottimi risultati arrivano anche dal settore master, dove la squadra delle Signore della Corsa grazie alla vittoria di Nicoletta Pasello F55 ed agli altri ottimi piazzamenti mantiene la prima piazza nella classifica per società, in vista dell’ultima prova. Gran belle prestazioni anche per Andrea Benassi M55, Francesco Cassiani M65 e Elisabetta Paolini SF.