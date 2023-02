Atletica, un bronzo per il ravennate Pouye ai Campionati italiani indoor under 23

Atletica Ravenna protagonista ai Campionati Italiani Promesse Indoor ad Ancona: al suo primo anno negli Under 23, Mouhamed Pouye ha conquistato la medaglia di bronzo nei 60 metri ostacoli. Mouhamed ha confermato il suo valore, già ampiamente dimostrato nelle categorie inferiori, in cui è sempre risultato tra i primi in Italia. Superata la batteria con il crono di 8”32, ha successivamente migliorato il suo primato personale nella semifinale, con un buon 8”18. In una meravigliosa finale Mouhamed ha abbassato ulteriormente il suo primato piazzando un ottimo 8”11, che gli è valso il terzo gradino del podio ai Campionati Italiani di categoria. Anche l’allenatore e padre, Babacar Pouye, con un passato da olimpionico sulla velocità, non nasconde l’enorme soddisfazione per il risultato ottenuto e per il potenziale di ulteriore miglioramento espresso dal talentuoso figlio. Complimenti ricevuti anche da parte dello staff azzurro, presente al completo al Palaindoor di Ancona, per questi Campionati Italiani Juniores e Promesse: questi ragazzi e ragazze, che si affacciano all’atletica “che conta”, sono osservati con particolare interesse dai selezionatori della nazionale giovanile di Atletica Leggera.

Un week-end particolarmente intenso per Atletica Ravenna, presente anche a Faenza alla seconda tappa dei Campionati Regionali di Società di Corsa Campestre. Enrico Ricci, che il prossimo week-end sarà impegnato nei Campionati Italiani Allievi Indoor sulla distanza dei 1500 metri, ha concluso nuovamente sul podio la 5 Km allievi, secondo. Francesco Peccerillo (19°), Luca Turturro (22°), Lorenzo Papa (42°) e Gabriele Papa (48°) completano la squadra degli Allievi, secondi in graduatoria nei Campionati di Società. Tra le allieve 32° posto di Veronica Guerrini nella 4Km; nella 2Km cadette 32° e 34° posto per Noemi ed Emma Giacomoni, 87° posto per Anna Bosatra. 17° Luca Pieralisi nella 8Km Juniores, 31° Mattia Broccoli nella 10 Km e 19° posto per Francesco Saverio Turturro nella 5Km SM45. Nel cross di Faenza si sono registrati numeri da capogiro, in diverse gare erano presenti oltre cento concorrenti! Prossimo appuntamento di rilievo il prossimo weekend, ai Campionati Italiani Allievi Indoor ad Ancona, in cui Enrico Ricci avrà la possibilità di ben figurare, presentandosi con uno dei migliori tempi nazionali stagionali sui 1500 metri.