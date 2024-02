Atletica, buona prova per la faentina Sofia Tarozzi ai campionati italiani U20

Fine settimana impegnato per Atletica 85 Faenza BCC, diviso tra Ancona per i campionati italiani junior/promesse, a Parma per i campionati regionali assoluti indoor di salti, mentre a Modena quelli delle gare di velocità più alcune gare cadetti domenica. Bene Sofia Tarozzi ai campionati italiani U20 ad Ancona nei 60hs che con un bel 9”16 in batteria si qualifica per la semifinale che però chiude in 9”29, non sufficiente per raggiungere la finale, ma comunque un ottimo risultato e bella esperienza per lei.

A Parma settimo posto per Arianna Marocchi nel salto triplo che non va oltre i 10,47m in finale. Nel salto in lungo invece Arianna Marocchi salta 5,23m volando in finale e piazzandosi sesta in classifica assoluta. Nel salto con l’asta bella gara di Vittoria Bosi e Angelini Cristian, allenatrice con allievo, e, saltano entrambi 2,60m che per Cristian vale il primato personale. A Modena invece sulle gare di velocità ottimo secondo gradino del podio per Francesca Amadori nei 60hs con il primato personale di 9”70. Tanti i nostri atleti nei 60m piani distribuiti su 31 batterie, che hanno ottenuto buoni piazzamenti e tanti primati personali.

Le gare dei cadetti a Modena hanno portato tante sorprese nella loro secondo uscita indoor. Alessandro Villa rimane fuori dalla finale a 6 dei 60hs per un soffio, correndo in 9”86. Nei 60m piani tris per le nostre Margherita Poli, Happyness Chukwueloka e Beatrice Bertoni con il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto con i tempi di 8”41 per le prime due e 8”42 per Beatrice, dove per l’accesso alla finale 2 ha avuto la meglio Margherita per pochi millesimi. In finale 2 ha stupido migliorandosi fino a 8”28.