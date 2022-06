Atletica, due medaglie per il ravennate Enrico Ricci ai Campionati italiani under 18

Il portacolori dell'Atletica Ravenna Enrico Ricci è ritornato da Milano, dai Campionati Italiani Under 18 di atletica leggera, con due medaglie al collo ed altrettanti record personali conquistati. Al primo anno da allievo, Ricci ha tenuto testa ai migliori interpreti Italiani di categoria del mezzofondo, con risultati che lo hanno messo in evidenza anche negli ambienti dell'Atletica italiana, lo staff azzurro.

Nei 2000 siepi Ricci ha disputato una meravigliosa prova, migliorando il suo primato personale di oltre 10 secondi, piazzandosi 4° con il crono di 6:05.98, minimo per la partecipazione ai Campionati Europei Under 18 di Gerusalemme, che si disputeranno dal 4 al 7 luglio. La concorrenza sarà agguerrita, lo staff di Atletica Ravenna ed Enrico Ricci, attenderanno i prossimi giorni per l'eventuale convocazione dallo staff azzurro. Comunque vada Enrico è entrato di diritto nell'orbita dei più interessanti atleti under 18 in Italia, coronando una fantastica stagione ed un meraviglioso percorso giovanile.

Negli 800 metri piani invece, Ricci ha chiuso 3° la propria batteria, migliorando anche in questo caso il proprio record personale di 1"15 (1:55.75 il tempo) e conquistando la finale tricolore ed il 7° posto finale. Sia nei 2000 siepi che negli 800 piani Enrico è entrato nella top-10 delle graduatorie relative alle migliori prestazioni di categoria in Italia. Naturalmente tanta soddisfazione in Atletica Ravenna, per i risultati del "proprio" allievo, in particolar modo da Catia Tosi, l'allenatrice dei ragazzi e delle ragazze del mezzofondo: dopo numerosi titoli regionali stanno arrivando numerosi anche i riconoscimenti a livello nazionale.