Atletica, due faentini rappresentano l'Emilia Romagna ai campionati italiani cadetti

Fine settimana di rappresentative per i giovani atleti di Atletica 85 Faenza BCC. A Caorle si sono disputati i campionati italiani cadetti, che hanno visto la partecipazione di Luca Cattani e Pietro Rizzo, rispettivamente su 1000m e 80m extra più staffetta 4x100m. L’Emilia Romagna ha deciso di far indossare i colori della nostra regione ai due cadetti faentini, perché si sono distinti durante tutta la stagione facendo segnare tempi che gli consentissero la partecipazione. Luca in una gara dove ci si pestava un po’ i piedi a vicenda paga il primo giro forse un po’ troppo forte e si fa sfilare da alcuni avversari nell’ultimo giro, finendo in 2’50”30. Pietro corre gli 80m extra, chiudendo in un discreto 9”71, nonostante abbia forzato un po’ troppo. Si riprende correndo una bella prima fazione della 4x100m, che con la squadra chiude al decimo posto in 45”03, con purtroppo un po’ di guai nei cambi del testimone.

A Ravenna invece si è disputata la fase regionale del Trofeo Nazionale ragazzi/e di Tetrathlon. Per l'Atletica 85 Faenza sono stati sei i ragazzi convocati indossando la maglia della rappresentativa della provincia di Ravenna. Si tratta di: Mihaela Secrieru e Maia Minardi nel Tetrathlon B, Happiness Chukwueloka, Anna Paganelli e Vera Sangiorgi nel tetrathlon B e Michele Bentini nel tetrathlon B maschile. Tra l’A e il B cambiano le tre discipline disputate. Nessun podio per i portacolori faentini, ma comunque buoni risultati hanno portato la squadra al secondo posto nella classifica generale, terze le femmine e secondi i maschi.