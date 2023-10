Atletica, il marciatore faentino Camporesi si piazza al Trofeo delle Regioni

Un altro weekend di gare per Atletica 85 Faenza. Ad Alessandria, domenica, si è disputato il Trofeo delle Regioni di marcia categoria ragazzi, che ha visto la convocazione per la nostra regione di Riccardo Camporesi. Riccardo ha gareggiato nei 2000m di marcia indossando la canottiera verde-nera dell’Emilia-Romagna nel migliore dei modi, piazzandosi settimo in 10’21”. Grande soddisfazione per Riccardo, che ha saputo onorare al meglio la maglia e acquisendo sempre più esperienza nella disciplina sfidando i migliori atleti d’Italia in un importante trasferta.

A Modena, sempre domenica, si è disputato il Trofeo delle Province cadetti/e e ragazzi/e, ovvero un meeting dove ogni provincia schiera i migliori atleti della specialità facendo vestire i propri colori. A rappresentare Ravenna sono stati convocati alcuni atleti faentini, più precisamente tra i cadetti/e: Pietro Rizzo negli 80m, Chukwueloka Happyness nei 60m, Gioele Angeli e Anna Ricci nei 1000m cadetti, Iduozee Daniel Osaivbie e Giorgia Battilani nel salto in lungo, Luca Cattani nel getto peso da 4kg ed Elena Guerra nel salto in alto. Per la categoria ragazzi/e Iris Savorani nei 60hs, Alice Bergamini nel salto in lungo e Maia Minardi nel getto del peso da 2kg. Nessun podio per gli atleti di Faenza, ma hanno comunque contribuito al sesto posto finale della provincia di Ravenna.