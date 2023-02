Atletica, il ravennate Enrico Ricci bronzo ai Campionati Italiani Indoor Allievi

Atletica Ravenna ancora protagonista ai Campionati Italiani Indoor di Ancona. Enrico Ricci, promettente mezzofondista giallo-rosso, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Indoor Allievi, sulla distanza dei 1500 metri. Ricci ha magistralmente gestito la gara, con una partenza prudente, per poi sfilare il gruppo guadagnando continuamente posizioni. Presentatosi all’ultimo giro di pista in quinta "piazza", ha iniziato una meravigliosa progressione che lo ha portato al podio di questa edizione dei Campionati Italiani.

Enrico non è certo una sorpresa per chi segue l’atletica leggera giovanile: dopo essersi aggiudicato diversi titoli regionali nelle categorie giovanili, già nel 2022 a Milano era salito sul podio dei Campionati Italiani Allievi, sia sugli 800 metri che sui 2000 siepi, entrando in entrambe le distanze nella top-10 delle migliori prestazioni di categoria in Italia. Enrico, uno dei giovani mezzofondisti più promettenti nella sua categoria, è da qualche anno nelle “mire” dello staff azzurro, sempre pronto a convocarlo in vista delle prossime manifestazioni internazionali giovanili. Immensa la soddisfazione per Catia Tosi, l'allenatrice dei giovani mezzofondisti dell’Atletica Ravenna: dopo numerosi titoli regionali stanno arrivando puntuali anche i riconoscimenti a livello nazionale.

Enrico Ricci sta ben figurando anche nelle competizioni di corsa campestre; in entrambi i cross regionali finora disputati, infatti, si è piazzato al secondo posto. Lo vedremo impegnato a marzo a Gubbio nella Festa del Cross, il Campionato Italiano di Corsa Campestre. Naturale l’orgoglio di Atletica Ravenna per i propri giovani talenti: dopo la medaglia di Mouhamed Pouye sui 60 metri ostacoli ai Campionati Italiani Indoor Promesse, appena una settimana fa, ora un altro importantissimo podio tricolore con Enrico Ricci.

In un intenso week-end di gare per Atletica Ravenna, impegnata nel Meeting Giovanile Indoor di Modena e nel Campionato di Società Provinciale di Corsa Campestre a Massalombarda, da segnalare l’ottima prova della giovane velocista ravennate Angelica Antonioli. Nei 60 metri cadette (under 16) Angelica ha piazzato un bel 4° posto, in una gara con ben 19 batterie e 107 concorrenti al via. Dopo aver segnato il suo record personale con 8”09 nelle batterie, ha corso la finale sugli stessi tempi del suo record, conquistando il quarto posto con 8”10. Nel Cross Provinciale di Massalombarda ancora in evidenza il gruppo dei giovanissimi esordienti e ragazzi: diversi podi ottenuti da Atletica Ravenna, nuovamente risultata una delle più numerose società intervenute.