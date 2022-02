Atletica, il ravennate Mouhamed Pouye è medaglia di bronzo ai Campionati italiani juniores

Altra prestigiosa medaglia ai tricolori indoor di atletica leggera per il talentuoso ostacolista Mouhamed Pouye, velocista dell’Atletica Ravenna. Ai Campionati Italiani Juniores Indoor, svolti nella suggestiva cornice del Palaindoor di Ancona, Pouye ha conquistato la medaglia di bronzo nei 60 metri ostacoli, in una finale risolta sul filo di lana.

Mouhamed Pouye si è qualificato ai Campionati Italiani Indoor 2022 in due specialità, i 60 metri piani e i “suoi” 60 metri ostacoli. Nella prima giornata dei Campionati, Pouye ha corso i 60 metri, registrando il tempo di 7.10, 6° di batteria e 14° assoluto; con tutta probabilità sono stati preziosi per entrare nel giusto stato di concentrazione e consapevolezza del proprio stato di grazia.

Nella batteria dei 60 ostacoli Pouye ha dimostrato di “esserci” ed ha piazzato il suo primo record personale, 8 sec netti, conquistando la finale con il 5° tempo, ma a pochi centesimi dai primi. In una finale tricolore di altissimo livello, Pouye ha sfoderato un’altra ottima prestazione ed è riuscito a migliorarsi ulteriormente, di altri 10 centesimi e piazzarsi terzo, con lo stesso tempo del secondo classificato, 7.90. Solo con il fotofinish infatti, si delineerà la classifica per le prime 4 posizioni, regalando ad Ahmed un'altra medaglia ad un Campionato Italiano di Atletica Leggera.

Nel 2020 Ahmed era infatti già salito sul podio ad una rassegna tricolore, bronzo anche in quell'occasione, nei 110 metri ostacoli allievi outdoor, a Rieti. Un’altro riconoscimento per Mouhamed, dopo il doppio titolo regionale indoor, sui 50 metri piani e sui 50 ostacoli, già messi in bacheca lo scorso mese ai Campionati Regionali Indoor, svoltisi a Parma.

Grande soddisfazione in Atletica Ravenna, in particolare per Babacar Pouye, padre ed allenatore dell'atleta ravennate, già velocista di altissimo livello negli anni ‘80. Al suo attivo anche la partecipazione alle Olimpiadi di Seul nel 1988 con la staffetta 4x100 della nazionale senegalese.

Nel week-end in evidenza anche Mattia Broccoli, mezzofondista dell'Atletica Ravenna, che si è piazzato 6° nella seconda tappa del Campionato di Società Regionale. Nella 8 Km Juniores Mattia è stato sempre a ridosso del gruppo di testa, concludendo 6° in regione, confermandosi ottimo interprete del Cross, tra i più continui in Emilia Romagna.