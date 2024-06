Atletica, la faentina Giulia Gandolfi conquista il 'pass' per gli assoluti ai Challenge di Brescia

Tanti meeting per Atletica 85 Faenza in questi ultimi giorni e soprattutto si sono disputati i Challenge a Brescia. Giovedì, meeting Carbonchi a Sasso Marconi: si comincia con il secondo e quarto posto sugli 80m cadette da parte di Beatrice Bertoni in 10"61 e Margherita Poli in 10"79. Tra gli assoluti bene Carolina Alvisi terza nei 100m con 12"71 poi Carlotta Farolfi primato personale con 13"90. Personale anche per Maristella Servadei con 1'03"92 nei 400m, Iacopo Callini nel Getto del Peso con 10,75m, Licia Ungania con 26,72 nel giavellotto, Gioele Angeli 4'11"41 e Pietro Panzavolta 4'16"80 nei 1500m, mentre Mirco Bartolini 54"49 e Luca Cattani 54"65 nei 400.cSabato 15 Birrasta a Reggiolo con oltre 130 atleti in un meeting dedicato tutto al salto con l'asta. Nuovo record sociale per Vittoria Bosi con 2,90m. Al personale anche Francesca Fontana con 2,05m.

Sabato 15 e domenica 16 giugno si sono disputati i challenge a Brescia, ovvero la gara che porta alcuni atleti a qualificarsi direttamente per i campionati italiani assoluti. Sabato Giulia Gandolfi, da poche settimane tornata in Italia dagli USA dove studia e si allena, parte subito bene e ottiene la sesta piazza con 1'00"44 nei 400hs e l'accesso ai campionati Italiani Assoluti in programma a fine mese a La Spezia. Domenica 16, invece niente da fare per Zoe Fiorentini che comunque torna a migliorarsi nei 400m correndo in 55"81, ma per ora non ottiene la qualificazione per i campionati italiani assoluti.

Nel weekend a Imola si sono disputati anche i CDS di prove multiple ragazzi/e e cadetti/e. Molto bene i giovani faentini dove la squadra cadette nel pentathlon chiude la classifica generale in quinta posizione, quella cadetti ottava nell'esathlon, tra le ragazze nel tetrathlon, invece, si sale sul podio con un bel terzo posto. Mentre tra i ragazzi maschi si chiude solo al nono posto.