Atletica, la lughese Casprini fissa il nuovo record sociale nel lancio del disco

Questo fine settimana a Forlì si sono svolti i campionati di società regionali. Tra tutti i risultati per l'Atletica Lugo spicca quello di Francesca Casprini nel lancio del disco: 44.02m per lei che rappresenta il nuovo record sociale assoluto e minimo per il challenge assoluto in programma a giugno.

Anche altre gare non sono state da meno: vittoria e strepitoso ritorno in gara dopo un infortunio per Sofia Zanotti con 6,06 nel salto in lungo (+2.1) e vittoria anche per la giovane Elena Odion (anno 2006) nel lancio del martello con 41.79m. Terzo posto per Valentina Bianchi nei 100 ostacoli con 14.51 (anche per lei minimo per il challenge assoluto), per Greta Carnevali nel salto triplo con 11.58m e per Rai Lovepreet negli 800m con 2:15.45.

Altri buoni risultati per le ragazze dell'Atletica Lugo: Calgarini Chiara nei 400 ostacoli con 1:02.97, Rubbi Ilaria nel getto del peso con 10.58m, Giorgia Bacchilega nei 3000 siepi con 12:52.28, Rebecca Scardovi nel salto in alto con 1.52m e nel giavellotto con 28.86, Stefania di Cuonzo nei 100m con 12.39 (9°) e Silvia Bovolenta nei 400m con 57.95 (PB e 9° posto). Buon quinto posto anche per la staffetta 4x400m composta da Guia Fattorini, Rai Lovepreet, Bovolenta Silvia e Calgarini Chiara.