Atletica, ottimi piazzamenti fra gare regionali e nazionali per le atlete lughesi

Gare regionali e nazionali hanno visto impegnati diversi atleti dell’Atletica Lugo nel weekend. Ad Ancona ai campionati italiani allievi la presenza della marciatrice Cillini Asja porta l’Atletica Lugo a competere a livello nazionale con un ottimo 15esimo posto finale con 15:55.42. A Modena in occasione dei campionati regionali indoor assoluti Valentina Bianchi arriva al sesto posto complessivo, secondo regionale e diventa vicecampionessa regionale dei 60 metri con ostacoli con il tempo in finale di 8.93 (8.86 in batteria). A Padova si sono svolti i campionati regionali di prove multiple con un’ottima prova per Guia Fattorini che con il punteggio di 2634 punti arriva al 15esimo posto complessivo, ma soprattutto terza tra le juniores con un bronzo regionale. Buona prova anche per Matilde Martinelli con 1694.

Un intenso weekend anche per la categoria Cadetti, nei palazzetti indoor di Parma e Modena. Sabato al Palalottici a Parma nel salto in lungo femminile hanno gareggiato Nichole Di Martino, Alice Fabbri, Vittoria Ciccarelli e Letizia Astara che hanno chiuso la gara rispettivamente al 40°,39°,30° e 17° posto. Nel getto del peso femminile Adele Graziani, alla prima esperienza con l’attrezzo da 3 kg, supera le migliori aspettative mettendo a referto un ottimo 8.68m che la pone al quinto posto complessivo – notevoli anche i due lanci ancillari che sono poco più corti (8.61m ed 8.49m) indice di una grande solidità. Al maschile hanno gareggiato due mezzofondisti, Riccardo Salicetti ed Alessandro Graziani: il tempo finale (3’13”43 per Riccardo, 15°; 3’20”02 per Alessandro, 21°) mostra come gli allenamenti a cui si sono sottoposti questo inverno stiano dando i loro frutti.

Domenica a Modena la gara di apertura è stata quella dei 60hs: Agata Vecchi e Letizia Astara hanno concluso al 12° e 14° posto rispettivamente. Nei 60 piani maschile Luca Ravagli e Giacomo Toni (45° e 54°) si piazzano a metà classifica, nonostante la poca esperienza – per Luca esordio assoluto nella categoria -, portandosi entrambi al primato personale (8”68 per Luca, 8”87 per Giacomo). Al femminile invece scendono in pista Agata Vecchi, Letizia Astara e Caterina Pretolani che, come i compagni, siglano il personale; 8”97 per Letizia (44°), 8”99 per Agata (46°) e 10”32 per Caterina (103°).