Atletica, Ravenna seconda alla fase regionale del Trofeo Nazionale Ragazzi

Domenica si è svolta a Ravenna, al campo scuola Marfoglia, la “Fase Regionale del Trofeo Nazionale Ragazzi/e” (under 14), organizzata da Atletica Ravenna. Le rappresentative delle Province dell’Emilia Romagna si sono sfidate in una competizione di prove multiple: Tetrathlon A e Tetrathlon B, ragazzi e ragazze. La rappresentativa della Provincia di Ravenna ha ottenuto un ottimo secondo posto generale, preceduta solo da Bologna (terzo posto nella classifica Ragazze e seconda piazza per i Ragazzi). Analogamente, in tutt'Italia, si sono sfidate le altre rappresentative provinciali e, appena disponibili tutti i risultati, verrà stilata la classifica nazionale.

Quattro i convocati per Atletica Ravenna: Alice Bergamini, Francesco La Cala, Leonardo Ragusi, Davide Benini. Da segnalare nel Tetrathlon B Ragazzi il 3°, 4° e 5° posto per i portacolori della Provincia di Ravenna, rispettivamente Niccolò Gaudenzi, Leonardo Ragusi e Davide Benini. Nel Tetrathlon A Ragazzi il sesto posto per Francesco La Cala, vincitore della sua batteria dei 600 m con il record personale di 1:35.69. Nonostante la caldissima giornata, prettamente estiva, sono stati registrati alcuni record regionali e diversi record personali. Soddisfazione per gli ottimi risultati degli under14 ravennati, che confermano la crescita del movimento dell’atletica leggera nella nostra Provincia.