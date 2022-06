Atletica Ravenna, un titolo italiano e due argenti agli italiani master

Ai Campionati Italiani Master di Atletica Leggera svolti a Grosseto, Atletica Ravenna ha fatto incetta di medaglie e record personali con i suoi quattro portacolori, che hanno egregiamente difeso i colori della città di Ravenna. Federica Oliani si è laureata Campionessa Italiana nel salto triplo SF45; ottima progressione di salti, tutti in crescendo, fino al record personale di 9,20 che è valso il titolo. Federica aggiunge alla sua bacheca la medaglia d'oro, dopo l'argento vinto lo scorso anno. Federica Oliani ha gareggiato anche nei 200 metri, settima con il record personale di 29.98.

Doppio argento per Simona Giorgi, vice campionessa Italiana SF50 nel lancio del martello (3 Kg) con 38,44 e vice campionessa italiana nel martello con maniglia (7,26 Kg) con 12,98, ritoccando di ben 20 cm il suo precedente record regionale. Simona, ai vertici delle classifiche italiane di categoria del lancio del martello, è stata preceduta in entrambe le gare dalla ex compagna di squadra Patrizia Aletta, della ASD Arca Atletica Aversa A. Aversano. Simona ha partecipato anche alla gara del salto in alto, ottenendo la misura di 1,26 arrivando 12esima. Prossimo appuntamento per la Giorgi i Campionati Mondiali Master di Tampere, dal 29 giugno al 10 luglio '22.

Ottimo esordio in un campionato Italiano per Michele Marconi che ha ottenuto un meraviglioso 8º posto nei 400 m SM45 migliorando nettamente il suo record personale con 56”75. In questi campionati di Grosseto Marconi si è ripetuto con altri due record personali, nei 1500 con 4’40”54 e negli 800 con 2’12”48, piazzandosi 8° assoluto. Esordio nella massima competizione Italiana master SM 45 anche per Mattia Guberti che ha rotto il ghiaccio con un bel record personale nei 200 SM45; 28:55 il tempo che è valso la 22esima posizione. Un ottimo bottino per Atletica Ravenna, che negli ultimi anni sta crescendo anche nelle categorie master, ottenendo ottimi risultati nelle competizioni regionali e nazionali.