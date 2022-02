Atletica, record regionale al Parmameeting Indoor per Mouhamed Pouye

Record regionale per Mouhamed Pouye al Parmameeting Indoor, svolto lo scorso weekend al Palalottici di Parma. Un'altra prestazione di assoluto rilievo per il velocista dell'Atletica Ravenna, che si è imposto nei 50 metri ostacoli, battendo per ben due volte, in batteria ed in finale, il record regionale juniores con il crono di 6.77, a soli 4 centesimi dal record Italiano. Il precedente record regionale era sempre ad appannaggio del portacolori dell'Atletica Ravenna, stabilito a Parma il 22 gennaio. Non sazio, Pouye ha vinto anche la gara dei 50 m piani uomini, con il suo nuovo record personale di 6.09. Un'altro meeting corso ad altissimi livelli, dopo il terzo posto ai Campionati Italiani Indoor nei 60 m ostacoli e i titoli Regionali Indoor nei 50 m piani e nei 50 metri ostacoli, ottenuti in questo avvio di stagione.



Nello stesso weekend a Ferrara sono stati disputati i Campionati Regionali Assoluti e giovanili di Cross, terza tappa regionale del 2022. Atletica Ravenna era presente con diversi atleti del settore giovanile ed alcuni più esperti allievi, juniores e seniores. Da segnalare il 5° posto nella 5 Km allievi per Enrico Ricci, atleta polivalente che spesso primeggia sia nella velocità che nel mezzofondo. Nella 8 Km Juniores, sempre nella top-ten Mattia Broccoli, nono, dopo il sesto posto ottenuto durante la precedente tappa dei cross regionali.