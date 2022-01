Atletica, tanti successi per i faentini: dai meeting indoor alle gare di cross

Sono tanti gli ottimi risultati che l'Atletica 85 Faenza ha fatto registrare nel fine settimana del 29 e 30 gennaio. Si comincia da Firenze, con il Meeting indoor di salti tenutosi sabato in cui, nella categoria Juniores maschile, l’atleta Mattia Ferri si è piazzato 2° segnando il proprio Personal best di 1,95m nell’alto, valevole quale minimo per i Campionati italiani juniores all'aperto e per i Campionati Italiani indoor del prossimo fine settimana ad Ancona. Per le Juniores femminili, Aurora Bacchini si è piazzata 1a nel salto in alto con 1,57m e mancato di poco il minimo per i Campionati italiani junior su pista. Arianna Marocchi 5a invece nel salto in lungo con 5,04m.

Grande partecipazione dei giovanissimi atleti e atlete di A85 per le dure gare dei cross che ha portato la squadra al 1° posto nella graduatoria di società sia femminile che maschile grazie a numerosi primi posti (Mattia Monti EM8 - Dario Antonini EM10 - Ruggero Vespignani RM - Beatrice Bertoni RF - Luca Cattani CM - Maristella Servadei CF)e svariati buoni piazzamenti.

Weekend impegnato anche per gli atleti più giovani a Parma per il Meeting indoor giovanile, con le Cadette sui 60H Giorgia Battilani 9’’88 (PB), sui 60 piani Zoe Fiorentini 8’’20, Emma Baldassarri 8’’67, Matilde Argnani 8’’82, Eva Alpi 8’’96, Michela Zama 9’’24 e Francesca Fontana 10’’00 ed i Cadetti sui 60 piani Riccardo Dotti 7’’95 e Pietro Rizzo 8’’08.

Al Meeting Nazionale Indoor Assoluti di Ancona si sono registrati sui 60 piani, per gli Juniores F Carolina Alvisi 8’’11 PB, per le Allieve Matilde Bandini 8”42, per gli Juniores M Filippo Paganelli 7”16, per i Seniores M Carlo Montaguti 7”23, per gli Allievi Nicolò Della Godenza 7”58 PB e Davide Visani 7”58 PB. Domenica infine a Faenza, nella nuova gabbia della pedana dei lanci si è tenuta la prima prova del campionato invernale con una buona partecipazione di atleti sia della regione sia da fuori regione.