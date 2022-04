Atletica, tre titoli provinciali per i ravennati ai Campionati giovanili di staffette

Domenica al Campo Scuola Comunale Marfoglia di Ravenna, Atletica Ravenna ha ospitato i Campionati Interprovinciali giovanili di Staffette (province di Ravenna e Forlì-Cesena). La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ravenna e dal Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha registrato una partecipazione “record” con quasi 500 atlete ed atleti, segno del sempre più vivace movimento dell'atletica leggera romagnola.

Le perfette condizioni meteo hanno trasformato il meeting in una vera e propria festa dello sport giovanile, con atleti ed atlete dai 5 ai 15 anni. Lo spettacolo non è mancato, dal puro divertimento nelle gare dei più piccoli esordienti, alle più tecniche ma altrettanto divertenti, dei più grandi ragazzi/e e cadetti/e. Estrema soddisfazione per Atletica Ravenna per l'organizzazione dell'evento, in cui è stato come sempre decisivo l'apporto dei tanti volontari, Amici dell'Atletica Ravenna. Sul piano dei risultati per la società padrona di casa, l'Atletica Ravenna, tre staffette si sono laureate Campioni Provinciali: la 4x100 Ragazze (Bianca Boschetti, Elisabetta Soglia, Anna Di Marco, Giorgia Guberti), la 4x100 Ragazzi (Riccardo Peccerillo, Giorgio La Cala, Diego Pasini Cunha, Davide Benini) e la 3x800 Ragazze (Anna Ragazzini, Marta Palmisano, Anna Casolini).