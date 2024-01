Automobilismo, il faentino Bedeschi sul podio alla Dakar Classic

Il faentino Paolo Bedeschi anche quest'anno ha partecipato alla Dakar, nella categoria Classic, che si è svolta in Arabia Saudita dal 5 al 19 gennaio, su un percorso giudicato da alcuni come il più impegnativo tra tutte le edizioni saudite. Al termine della competizione il faentino si è aggiudicato il terzo gradino del podio confermando il risultato già raggiunto nell'edizione 2023. La categoria Classic è riservata a modelli di auto e camion costruiti prima del 1999, che già corsero le prime edizioni della Parigi-Dakar. E' una gara di regolarità che si svolge con prove a media imposta (Regularity Test), prove di navigazione (Navigation Test) e prove su dune (Dune Test). La somma delle penalità riportate in ogni prova dà origine alla classifica. Il percorso è stato di 7000 km, di cui quasi 4000 di prove e il restante di trasferimenti su strada.

Paolo Bedeschi ha partecipato con lo stesso navigatore dell'edizione precedente, Daniele Bottallo da Torino, e con la stessa vettura, una Toyota BJ71 del 1988 praticamente di serie, con l'obiettivo di migliorare il terzo posto ottenuto lo scorso anno. Partito subito alla grande con un secondo posto nella prima tappa, Bedeschi non è mai sceso al di sotto del quarto posto nella classifica assoluta, conquistando il terzo gradino del podio alla fine della dodicesima e ultima tappa. Le difficoltà dell'aspro percorso hanno causato la rottura di una balestra anteriore durante l'ottava tappa, ma ciò non ha impedito al team Bedeschi-Bottallo di raggiungere il bivacco dove la balestra è stata sostituita dai tecnici di Tecnosport. In classifica generale, Bedeschi è stato preceduto dallo spagnolo Carlos Santaolalla, alla guida di una Toyota HDJ80 (vettura che fu di Jacky Ickx ad una Parigi-Dakar) e dall'equipaggio Traglio-Briani su Nissan Pathfinder 3000V6 del team Tecnosport.