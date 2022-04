Automobilismo, l’Emilia Romagna all’assalto del Porsche Club GT con 5 piloti al Mugello

E’ la “carica dei 40” con un pokerissimo di 5 piloti dell’Emilia Romagna a dare il via al Porsche Club GT, che sabato e domenica disputa il primo round 2022 al Mugello Circuit. In Toscana il semaforo verde numero uno della stagione riaccende i riflettori sulle avvincenti sfide del monomarca delle Porsche stradali e da corsa, che a loro volta accendono i motori e si lanciano sulla linea di partenza a caccia del giro più veloce, tutto in diretta tv. Dopo le prove di sabato le tre gare del Porsche Club GT in programma al Mugello domenica alle 9.00, 13.50 e 16.15 saranno trasmesse su Ms Motor Tv (canale 229 di Sky) e in live streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, organizzatore del weekend.

La formula vincente del Porsche Club GT ha confermato tre categorie dedicate alle Porsche stradali. Fra queste in Tubi Style GT3 è attesa la presenza del pilota ravennate Marco Pellegrino, che anche nel 2022 si rimette in caccia del titolo dopo un paio di stagioni molto competitive tra vittorie e molti podi. Quest’anno nella classe riservata alle 911 GT3 lo hanno raggiunto due drive bolognesi entrambi all’esordio assoluto nel Porsche Club GT: Gianluca Preziosa e Alfredo Franceschi, quest’ultimo seguito nel ruolo di coach dall’esperto driver Sergio Negroni.

Nella Panta GT4 un altro bolognese riparte invece tra i favoriti per il podio: Vincenzo Formato. Il veloce, esperto e appassionatissimo vicecampione in carica della categoria torna al volante della Porsche Cayman GT4 con la quale l’hanno scorso è sempre stato ai vertici. Infine, gradito dalla serie è il ritorno dell’emiliano Luigi Podestà, pure lui al volante della Cayman e sicuro protagonista della categoria.