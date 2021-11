Automobilismo, la scuderia Top Driver affronta il "Ronde di Halloween"

Domenica ultimo impegno agonistico stagionale per la scuderia Top Driver di Faenza. Il Ford Mustang GT tornerà a battere le strade asfaltate della Repubblica di San Marino, prendendo parte al Ronde di Halloween, festa rallystica che prolunga sul Titano la celebrazione del noto evento made in Usa. Al volante c'è, come sempre, Ruggero Ravaglioli, accompagnato dal navigatore ravennate Fabio Fabiani.

Per la scuderia faentina c'è da augurarsi che il famoso motto "dolcetto o scherzetto" non si ripeta, dopo il ritiro per guasto meccanico patito dopo pochi chilometri al Rally Bianco Azzurro sempre a San Marino.

La gara comprende un'unica prova speciale di poco più di otto chilometri da ripetersi quattro volte; partenza alle 8.45 dal Centro Sportivo "Wonderbay", in Via dei Giacinti, sede anche del parco assistenza, in località La Ciarulla di Serravalle, con arrivo previsto alle 16 in piazza Bertoldi a Serravalle.