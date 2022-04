Automobilismo, sole e pioggia per l'apertura del Trofeo della Romagna. A Misano il faentino Ravaglioli arriva terzo

Il Raduno Faenza-Modigliana-Lutirano-Tredozio, organizzato dal Team Top Driver di Faenza, con i suoi settanta chilometri di percorso e le sue sei prove di abilità di guida con ventiquattro pressostati cronometrici in totale, ha aperto nel weekend l'edizione 2022 del Trofeo della Romagna. La manifestazione, partita dall'autosalone Barchi Auto di Faenza e terminata a Modigliana, può essere divisa in due parti: la prima affrontata sotto un bel sole primaverile, la seconda turbata da un improvviso e violento temporale, che però non ha impedito di portare a termine regolarmente l'evento; tre i controlli a timbro, a Lutirano, Tredozio in Piazza Vespignani e a Modigliana in Piazza Matteotti.

Vincitori, profeti in patria, la famiglia modiglianese Porcellini, figlio e padre, al volante di un inusitato Vw Caddy-Racing Team Le Fonti, primi di Gruppo C, che ha preceduto i sammarinesi Zonzini-Botteghi, Ar Giulietta, con il terzo posto andato alla forlivese Franca Agnoletti, in coppia con Cangini, Suzuki Swift, prima fra le donne; quarta piazza per Regitori-Ballani, Autobianchi Y10, seguiti a loro volta dai primi di Gruppo B, Casadei-Casadei, Fiat 128 Coupè; primi di Gruppo A, i modenesi Predieri-Fiorini, Autobianchi Primula, mentre il Gruppo D è stato preda dei fognanesi Neri-Mercatali, Toyota Yaris Gr. Prossimo appuntamento del Trofeo Della Romagna, la 16a Coppa Città di Meldola, organizzata dal Racing Team Le Fonti in data 14 maggio.

All'Autodromo di Misano è partito invece nel weekend il Campionato Time Attack, una specialità di provenienza giapponese, che basa le varie classifiche sul miglior tempo sul giro realizzato in una delle tre manche di gara: il faentino Ruggero Ravaglioli, Lamborghini Huracàn, arriva terzo nell'ambito del Gruppo "Supercar".