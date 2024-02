Automobilismo, ufficializzato il calendario 2024 del Trofeo della Romagna

È stato ufficializzato il calendario 2024 del Trofeo della Romagna, challenge regolaristico e turistico amatoriale riservato a vetture storiche e moderne. Si confermano i sette organizzatori che in questi anni hanno dato vita alla fortunata serie, che da sempre ha travalicato i confini regionali per espandersi a livello nazionale, con una novità per quest'anno: l'ingresso nella famiglia del Trofeo della Romagna del Team San Luca di Bologna, che organizzerà un evento a Imola il il 18 giugno.

Saranno quindi otto gli appuntamenti in calendario, ad iniziare dal 28 aprile con una manifestazione proposta dall'Hf Club di Santarcangelo di Romagna a Borghi in provincia di Forlì/Cesena; gli altri organizzatori, oltre ai due sopra citati, sono il Racing Team Le Fonti, il Team Top Driver, Sadurano Motorsport, Ac Forl-Cesena, Scuderia Automobilistica Morcianese e Automobile Club San Marino, con itinerari che avranno come sedi di partenza e transito Meldola, Forlì, Faenza, Bagnacavallo, Morciano di Romagna, Sadurano e la Repubblica di San Marino. Il servizio cronometraggio verrà svolto dalle sedi locali della Ficr, Federazione Italiana Cronometristi.

Questo torneo è improntato da sempre da un notevole spirito di amicizia che caratterizza tutti i partecipanti, che antepongono il divertimento ad una sana competitività, sempre nel massimo rispetto del codice della strada, con medie orarie lungo i percorsi veramente basse, con un occhio speciale alla precisione cronometrica nell'affrontare i punti di rilevazione oraria. Senza dimenticare la valenza turistica di tutti gli eventi, che permettono agli iscritti di conoscere le attrattive, anche enogastronomiche, delle località attraversate.