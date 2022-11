Bocce, Babini e Cavina trionfano ai Pancrazi di Faenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Con la finale disputata sabato scorso alla bocciofila Pancrazi di Faenza si è conclusa la stagione dei tornei estivi 2022 per la specialità “romagnola”. In una finale tiratissima ha spuntarla è stata la coppia formata da Santino Babini e Angelo Cavina della bocciofila Castelbolognese che hanno sconfitto i massesi Ciro Bendoni e Gilberto Galletti con il punteggio di 18 a 15. Alle premiazioni erano presenti l’assessore allo sport del comune di Faenza ,Martina Laghi e il consigliere regionale F.I.B. Elvio Baldassari. L’attività ,salvo i costi energetici per la gestione degli impianti , proscegue senza sosta infatti è già programmata la stagione invernale 2022-23 che vede in calendario 9 gare a coppie a cui si sono iscritte complessivamente 410 formazioni.