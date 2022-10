Basket, arriva la capolista: gli Aviators Lugo sfidano il Magik Parma

Fino a qui i biancoverdi, intendiamoci bene, non hanno nulla da recriminare per quanto riguarda le prestazioni, ciò che dispiace è l’esito degli ultimi due incontri che probabilmente non hanno reso giustizia per lo sforzo profuso. Ma tant'è ed un campionato ancora molto lungo permetterà agli Aviators di mettere in luce fino in fondo le proprie potenzialità a partire già da questo turno, sabato 29 ottobre alle 20.30, quando sul parquet di Lugo arriveranno gli emiliani del Magik Parma reduci dalla importante vittoria con Santarcangelo e che, non avendo fino a qui avuto nessun passo falso, guardano ora gli avversari dall’alto guidando la classifica in compagnia di Correggio e Medicina.

Sarà un incontro, oltre che particolarmente delicato, combattuto e importante per entrambe le formazioni che arrivano qui con stati d’animo diversi ma non opposti. Entrambi i quintetti vorranno mostrare continuità, per Lugo servirà una serata magika per tornare a mettere fieno in classifica. Preparatevi inoltre ad un mese di novembre molto caldo: si giocherà a Lugo per altri due sabati consecutivi, essendo previsto un turno in mezzo alla prima settimana quando i biancoverdi scenderanno in campo al Ruggi di Imola.

"Parma è una neopromossa che in estate ha provveduto ad innestare alcuni elementi di alto livello, squadra in piena fiducia che sta attraversando un ottimo periodo di forma" - definisce il quadro dell'avversario di sabato sera coach Federico Baroncini - Da parte nostra cercheremo di mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi, sarà una partita molto dura dove noi non partiamo comunque, di certo già battuti. Dal punto di vista dell'infermeria "la situazione risulta ancora fluida e all'ultimo vedremo come evolveranno le cose".