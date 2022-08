Beach tennis, 200 coppie da tutto il mondo si sono sfidate al 17esimo Trofeo "Lorenzo Morini"

Una entusiasmante edizione quella del Trofeo Lorenzo Morini che si è conclusa a Punta Marina Terme con la prova Open vinta della coppia Pazzaglia/Bonazza che bissa il successo dello scorso anno sui giovani Bazzi/Andreolini. Un Torneo di beach tennis che assume sempre più un carattere internazionale con la presenza di giocatori provenienti dal Giappone, Brasile, Lituania, Cipro, Francia e Svizzera e Slovacchia. Partite che hanno attirato parecchio pubblico che nei quattro giorni di gare hanno visto le 200 coppie, sfidarsi sugli 11 campi tra il Bagno Susanna e il Chicco Beach di Punta Marina.

I giovanissimi Under10 si sono divertiti nelle loro prime gare a livello agonistico, mentre Under12 e Under14 hanno caratterizzato le giornate di gara con sfide avvincenti e la voglia di salire sul podio dei vincitori. Per la categoria Under 16, ben 27 coppie hanno giocato sotto il sole cocente per raggiungere il traguardo e salire sul podio tanto desiderato. Le gare femminili e doppio misto come sempre hanno attirato numeroso pubblico che ha applaudito per tutta la giornata le evoluzioni di tutti i giocatori che praticano questo sport durante tutto l’anno. La domenica con la prova Over45 e Amatori si sono riempiti tutti i campi con i veri appassionati, che sui campi di sabbia ci passano tutti i giorni della loro vacanza. Per finire la prova più attesa , quella della categoria Open dove 24 coppie di beach tennis players hanno lottato per tutta la giornata con match avvincenti e spettacolari. Il pubblico accorso numeroso per le fasi finali ha così potuto godersi un vero e proprio spettacolo di evoluzioni e tecnica, talvolta affascinato dallo sport di spiaggia più amato della riviera romagnola.

I risultati di tutti i tornei: U10 Mattia Francia/ Matteo Maggi U12 Jacopo Gessi / Davide Rossi U14 Riccardo Ponti / Alex Agirelli U16 Leonardo Pivi / Giacomo Pollino OVER45 Mario Buratti / Matteo Cantonucci AMATORI Marco Maroncelli / Mattia Ravaglia MISTO Greta Giusti/ Edoardo Ponti FEMMINILE Sofia Becca/ Anna Bussolari OPEN GianMaria Pazzaglia / Matteo Bonazza